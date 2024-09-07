Роган назвал качество Джона Джонса, делающее его опасным для Аспиналла

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о потенциальном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Аспиналла не испытывали на таком уровне. Когда вы поднимаетесь до элитного статуса, то вызываете Джона Джонса, не так ли? Джон – страшный человек, его навыки и способность прибавлять в последних раундах безумны. Когда Джонс дрался с Густафссоном, он вообще не готовился. Я общался с Грегом Джексоном [тренером], и он сказал, что Джон вообще не готовился к этому бою, но смог переломить себя в четвёртом и пятом раундах», − сказал комментатор UFC Джо Роган.

Напомним, Джонс не выступал с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана. Ожидается, что в конце года американец проведёт защиту против соотечественника Стипе Миочича.