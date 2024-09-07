Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 4. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: ориентировочное время начало боя – 6:45 мск

Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: ориентировочное время начала боя — 6:45 мск
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (США) состоится турнир Bellator Champions Series. В главном бою непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов встретится с соотечественником Александром Шаблием.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022 завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 года выступает в Bellator. Всего на счету Шаблия в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.

Поединок Нурмагомедов — Шаблий начнётся не ранее 6:45 по московскому времени. Прямая трансляция спортивного мероприятия будет доступна всем подписчикам Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: брат Хабиба вернулся после допинг-скандала. LIVE
Live
Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: брат Хабиба вернулся после допинг-скандала. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android