Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: ориентировочное время начала боя — 6:45 мск

В ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (США) состоится турнир Bellator Champions Series. В главном бою непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов встретится с соотечественником Александром Шаблием.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022 завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 года выступает в Bellator. Всего на счету Шаблия в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.

Поединок Нурмагомедов — Шаблий начнётся не ранее 6:45 по московскому времени. Прямая трансляция спортивного мероприятия будет доступна всем подписчикам Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.