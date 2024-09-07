«Гений». Тренер Дюбуа высказался об Александре Усике

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, высказался об украинце Александре Усике и его предстоящем реванше с Тайсоном Фьюри.

«Скажу честно, Усик был лучше в первом бою. Он исключительный боксёр, это бесспорно. Гений. Он не самый большой парень, но он одурачивает всех, превосходит всех в передвижении. Он тот ещё хитрец.

Как пройдёт реванш с Фьюри? Я верю, что Фьюри проведёт работу над ошибками, в первом бою он иногда работал на автомате. Что-то случилось… Я мог бы назвать это самоуверенностью, но я не знаю наверняка, только Тайсон может сказать, почему снимал ногу с педали газа», — сказал Чарльз в интервью Queensberry Promotions.

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