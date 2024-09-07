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Опубликован официальный постер к поединку Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Опубликован официальный постер к поединку Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
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Опубликован официальный постер к поединку за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Противостояние состоится 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Фото: Аккаунт Top Rank в социальных сетях

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2014-го. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин выступает как профессионал с 2013 года. В своём последнем поединке в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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