Боец BKFC заявила, что готова пожертвовать свой мозг учёным после того, как скончается

Боец Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) американка Кристин Фереа сообщила, что готова пожертвовать свой мозг учёным после того, как скончается.

«Я пошла на сканирование мозга, которое помогает определить, ухудшается ли когнитивная функция вашего мозга. Первое сканирование заняло около двух часов, а затем мне приходилось делать повторное сканирование каждые три года. Затем, каждый последующий год, я делала ещё одно сканирование. Они давали мне знать, снижались ли мои когнитивные способности или ухудшалось состояние моего мозга, накапливались ли какие-либо повреждения мозга.

Медики провели несколько когнитивных тестов, чтобы убедиться, что всё в порядке. Если бы у меня начались проблемы, я бы прекратила драться. Мой мозг — мой самый важный актив. Я бы предпочла не рисковать им. Если бы у меня болели спина или плечо, то это всё равно имело бы значение, но не такое сильное. У меня определённо есть желание пожертвовать свой мозг на исследования», — приводит слова спортсменки Low Kick MMA.