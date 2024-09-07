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Россиянин Шишкин сразится за титул, оставленный Канело — The Ring

Россиянин Шишкин сразится за титул, оставленный Канело — The Ring
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Непобеждённый российский боксёр Владимир Шишкин (16-0, 10 KO), выступающий во втором среднем весе (до 76,2 кг), сразится за вакантный титул IBF, сообщает издание The Ring.

Соперником Шишкина станет кубинец Уильям Скалл (22-0, 9 KO). Поединок, как ожидается, состоится 19 октября в Берлине (Германия).

Напомним, титул стал вакантным после того, как абсолютный чемпион дивизиона мексиканец Сауль Альварес отказался проводить обязательную защиту.

Владимиру Шишкину 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и заявил о себе в 2018-м, досрочно остановив французского экс-претендента на титул Наджиба Мохаммеди, после чего начал выступать в США.

В декабре 2022 года Шишкин победил по итогам 12 раундов бывшего чемпиона мира венесуэльца Хосе Ускатеги.

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