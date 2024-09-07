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Чейл Соннен: Алекс Перейра не был честен, когда говорил, что спустится в средний вес

Чейл Соннен: Алекс Перейра не был честен, когда говорил, что спустится в средний вес
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47-летний бывший американский боец смешанных единоборств, а также экс-претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен считает, что Алекс Перейра не собирается спускаться в средний вес, чтобы провести бой с Дрикусом дю Плесси.

«Если ты стремишься удерживать титул и выступать в 93 кг, то спуск в 84 кг — не лучшая идея. Дрикус дю Плесси мог бы даже отшутиться и сказать: «Подождите. Парень, которого финишировал чувак, которого я задушил в третьем раунде, обещает вернуться, хотя сам сбежал? Да ладно вам. Этого никогда не случится». Алекс был не полностью честен. Сейчас он действительно жёсткий мужик, который готов драться с кем угодно, но он не сможет спуститься в 84 кг. Обязательно посмотрите его второй бой с Иззи. Именно поражение в нём стало последним гвоздём [из-за которого его карьера в среднем весе завершилась]», — приводит слова Чейла портал BJ Penn.

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