Чейл Соннен: Алекс Перейра не был честен, когда говорил, что спустится в средний вес

47-летний бывший американский боец смешанных единоборств, а также экс-претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен считает, что Алекс Перейра не собирается спускаться в средний вес, чтобы провести бой с Дрикусом дю Плесси.

«Если ты стремишься удерживать титул и выступать в 93 кг, то спуск в 84 кг — не лучшая идея. Дрикус дю Плесси мог бы даже отшутиться и сказать: «Подождите. Парень, которого финишировал чувак, которого я задушил в третьем раунде, обещает вернуться, хотя сам сбежал? Да ладно вам. Этого никогда не случится». Алекс был не полностью честен. Сейчас он действительно жёсткий мужик, который готов драться с кем угодно, но он не сможет спуститься в 84 кг. Обязательно посмотрите его второй бой с Иззи. Именно поражение в нём стало последним гвоздём [из-за которого его карьера в среднем весе завершилась]», — приводит слова Чейла портал BJ Penn.