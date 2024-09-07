Мейвезер обвинил в расизме и зависти тех, кто критикует его за участие в выставочных боях

47-летний американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории, Флойд Мейвезер обвинил тех, кто критикует его за участие в выставочных боях, в расизме.

«Выход на пенсию — это не замедление темпов выступлений, а возможность жить на своих собственных условиях. Я упорно трудился, чтобы построить жизнь, в которой я могу сам выбирать себе бои. Если эти бои по-прежнему приносят многомиллионные доходы, то это ещё лучше! Успех — это не то, от чего ты отказываешься. Это то, что ты совершенствуешь. Выставочные бои — мой способ дать моим поклонникам, старым и новым, возможность увидеть моё величие на любой сцене, которую я выберу. Именно так поступил бы любой успешный бизнесмен и начальник.

Для Джеффа Безоса в 60 лет, Билла Гейтса в 68 лет и Уоррена Баффета в 93 года это нормально — постоянно укреплять своё наследие и богатство. Они известны как умные бизнесмены. Но когда я, чернокожий мужчина, хотя и моложе их по возрасту, решаю поступить так же, это почему-то становится проблемой для критиков, у которых нет ничего за душой. В итоге слишком многие из вас заняты тем, что следят за моим карманом, в то время как я всё ещё занят созданием богатства и наследия», — написал Флойд на своей странице в социальных сетях.