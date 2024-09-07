Усман Нурмагомедов: Шаблий появился на горизонте только из-за моей фамилии

Непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке с соотечественником Александром Шаблием, который состоится 8 сентября на турнире Bellator Champions Series в Сан-Диего (США).

«Кто-то знает его? Вот реальный вопрос. Когда он дерётся с Усманом, то его имя везде. С кем он дрался в прошлом бою? С Патрики Фрейре? И что? Где, кто афишировал этот бой? По факту: не большая аудитория следит за Александром. Я считаю, что Шаблий появился на горизонте только потому, что у меня громкая фамилия», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 года выступает в Bellator. Всего на счету Шаблия в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.