Камару Усман — Белалу Мухаммаду: я просто приду и заберу твой пояс

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.

«Когда мне приходится слышать что-то о Белале, то у меня возникает вопрос: «Кто, чёрт возьми, это парень?!» Ещё пару лет назад я не имел понятия, кто он, и не слышал его имени. Окей. У меня есть понимание, что в твоей голове, когда ты становишься чемпионом, подтверждается заблуждение: «О, я лучший и могу делать теперь что угодно». Удачи Белалу, если он так действительно думает. Я просто приду и заберу его пояс», — приводит слова Камару Усмана портал Bloody Elbow.

Ранее Белал Мухаммад заявил, что считает, что бой с Камару Усманом будет для него более сложным, чем с Шавкатом Рахмоновым.