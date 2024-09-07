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Экс-тренер Хабиба сравнил Джона Джонса с пойманным на допинге Лэнсом Армстронгом

Экс-тренер Хабиба сравнил Джона Джонса с пойманным на допинге Лэнсом Армстронгом
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Хавьер Мендес, являющийся бывшим тренером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сравнил действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса с известным велосипедистом Лэнсом Армстронгом, которого уличили в использовании допинга во время его профессиональной карьеры.

«Дана по-прежнему настаивает на том, что Джон Джонс — первый номер в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. У него есть свои обоснованные доводы. Однако моя точка зрения заключается в одном — Лэнс Армстронг.

Лэнс Армстронг неоднократно выигрывал «Тур де Франс». Однако все его титулы были отобраны у него из-за употребления допинга. Несмотря на то что спустя годы его поймали, он всё равно потерял все свои чемпионские титулы. Джон Джонс, с другой стороны, был уличён в употреблении допинга. Так что мне очень жаль, но я думаю, что это дисквалифицирует его [из топа величайших бойцов в истории]», — приводит слова Хавьера Мендеса портал Bloody Elbow.

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