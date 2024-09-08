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Гилберт Бёрнс ответил, что должен сделать Камару Усман ради боя за титул UFC

Гилберт Бёрнс ответил, что должен сделать Камару Усман ради боя за титул UFC
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Бывший претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) UFC бразилец Гилберт Бёрнс считает, что бывший чемпион дивизиона нигериец Камару Усман не должен драться за титул в следующем поединке.

«У парня три поражения подряд. Сложная ситуация, но Камару был чемпионом, лучшим бойцом вне зависимости от веса. Ему нужна победа над кем-то из топ-5. Усману нужна победа, и он должен хорошо выступить, поскольку проиграл три последних боя», – приводит слова Бёрнса издание MMAJunkie.

Напомним, Усман не дрался с октября, когда на UFC 294 проиграл раздельным решением Хамзату Чимаеву. Поражение стало для нигерийца третьим подряд, до этого он дважды уступил действующему обладателю титула британцу Леону Эдвардсу.

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