Алекса Грассо ответила, какой бой для неё является поединком мечты

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо ответила, какой бой для неё является поединком мечты.

«Бой моей мечты — поединок с Вэйли Чжан. Это был бы один из самых больших боёв в моей карьере. Она сильная, доминирующая и всесторонне развитая спортсменка, отличный боец. По моей информации, она даже хотела бы попробовать свои силы в 57 кг, так что я бы с радостью поприветствовала её в этом весе», — приводит слова Грассо портал MMA Mania.

Напомним, следующий бой Алекса Грассо проведёт против известной спортсменки Валентины Шевченко, представляющей Кыргызстан, на турнире UFC 306, который состоится 14 сентября в «Сфере» в Лас-Вегасе.

В активе Алексы Грассо 16 побед при трёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.