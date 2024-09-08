Рой Джонс: если Канело неправильно подойдёт к бою с Кроуфордом, то проиграет

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном поединке между членами рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Кто сказал, что у Кроуфорда нет шансов против Канело? Результат поединка определится, исходя из того, как будет драться Канело. Если он подойдёт к этому бою неправильно, то проиграет. При правильном подходе он практически гарантированно победит», — сказал Джонс.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе (до 69,9 кг).