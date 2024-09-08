Шон Брэди победил Гилберта Бёрнса в главном бою UFC Fight Night 242

В ночь с 7 на 8 сентября мск в американском Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242. В главном поединке вечера встретились бразильский боец Гилберт Бёрнс и американец Шон Брэди.

Бой продлился пять полных раундов, его результатом стала победа Шона Брэди над Гилбертом Бёрнсом единогласным судейским решением. Лишь один из судей отдал преимущество Бёрнсу в одном из раундов — 50-45, 49-46, 50-45.

Эта победа стала для Брэди второй подряд, всего на его счету 17 побед за карьеру (три нокаутом, девять решением судей, пять сабмишном) при одном поражении техническим нокаутом. Бёрнс потерпел третье поражение кряду, из 30 своих боёв он выиграл 22 (шесть нокаутом, семь решением судей, девять сабмишном) и проиграл восемь (три нокаутом, пять судейским решением).