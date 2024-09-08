Результаты турнира UFC Fight Night 242 с главным боем Бёрнс — Брэди

В ночь с 7 на 8 сентября мск в американском Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира UFC Fight Night 242

Шон Брэди победил Гилберта Бёрнса единогласным решением (50-45, 49-46, 50-45)

Наталья Силва победила Джессику Андраде единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Стив Гарсия победил Кайла Нельсона техническим нокаутом (Раунд 1, 3:59)

Коди Дёрден победил Мэтта Шнелла удушающим приёмом (anaconda choke) – (Раунд 2, 0:29)

Янал Ашмоз победил Тревора Пика единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Крис Падиллья победил Чжу Жуна техническим нокаутом (остановка доктором) – (Раунд 2, 4:14)

Исаак Дулгарян победил Брендона Маррота удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 2, 4:19)

Андре Лима победил Фелипе дос Сантоса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Габриэль Сантос победил Чжа И единогласным решением (30-26, 30-26, 30-27)

Жаклин Аморим победила Ванессу Демопулос болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 1, 3:28)

Андре Петроски победил Дилана Будку единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Натан Флетчер победил Жигимантаса Рамашку удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 2, 1:14)