Имамшафи Алиев проиграл Джордану Ньюману судейским решением

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В ночь с 7 на 8 сентября в американском Сан-Диего проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 4. В одном из боёв предварительного карда встретились американец Джордан Ньюман и российский боец Имамшафи Алиев.

Поединок продлился три полных раунда и завершился победой Джордана Ньюмана единогласным судейским решением. Все судьи зафиксировали преимущество американца во всех трёх раундах — 30-27, 30-27, 30-27.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Имамшафи Алиева, ранее он одержал победы во всех девяти поединках. Ньюман выиграл все семь своих боёв и продолжает оставаться непобежденным.

В главном бою бойцовского вечера Bellator Champions Series 4 в Сан-Диего встретятся российские бойцы Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий.