Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 4. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, кто получил бонусы по $ 50 тыс. на UFC Fight Night 242

Стало известно, кто получил бонусы по $ 50 тыс. на UFC Fight Night 242
Комментарии

В ночь с 7 на 8 сентября мск в американском Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242.

Бонусы в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Стив Гарсия и Кайл Нельсон. Напомним, Гарсия победил Нельсона техническим нокаутом в первом раунде. Лучим боем вечера назвали поединок Джессики Андраде и Натальи Силвы. В противостоянии двух бразильянок победу единогласным решением судей одержала Силва.

В главном поединке вечера встретились бразильский боец Гилберт Бёрнс и американец Шон Брэди. Бой продлился пять полных раундов, его результатом стала победа Шона Брэди над Гилбертом Бёрнсом единогласным решением судей.

Материалы по теме
Результаты турнира UFC Fight Night 242 с главным боем Бёрнс — Брэди

Фанатов UFC бьют и таскают за волосы. Что происходит?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android