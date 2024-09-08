Стало известно, кто получил бонусы по $ 50 тыс. на UFC Fight Night 242

В ночь с 7 на 8 сентября мск в американском Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242.

Бонусы в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Стив Гарсия и Кайл Нельсон. Напомним, Гарсия победил Нельсона техническим нокаутом в первом раунде. Лучим боем вечера назвали поединок Джессики Андраде и Натальи Силвы. В противостоянии двух бразильянок победу единогласным решением судей одержала Силва.

В главном поединке вечера встретились бразильский боец Гилберт Бёрнс и американец Шон Брэди. Бой продлился пять полных раундов, его результатом стала победа Шона Брэди над Гилбертом Бёрнсом единогласным решением судей.

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