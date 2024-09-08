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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу брата Усмана в титульном бою с Александром Шаблием

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу брата Усмана в титульном бою с Шаблием
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В ночь с 7 на 8 сентября в американском Сан-Диего проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 4. В главном бою вечера в основном карде встретились непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов и его соотечественник Александр Шаблий. Бой завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. После боя член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов, являющийся братом Усмана, высказался о результате поединка.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Усман Нурмагомедов (W) — Александр Шаблий
08 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Александр Шаблий

«Я бы хотел поблагодарить Шаблия. Мы тренировались несколько лет назад. Прекрасно знаю, на что он способен. Я высоко оцениваю новое поколение. Новая династия, новое наследие. Многие спрашивают, почему мы такие. Потому что мы работаем», — сказал Хабиб после боя.

Отметим, что Усман Нурмагомедов защитил чемпионский пояс Bellator в лёгком весе.

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