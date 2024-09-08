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Усман Нурмагомедов выступил с заявлением после победы над Александром Шаблием и защиты чемпионского пояса Bellator

Усман Нурмагомедов выступил с заявлением после защиты чемпионского пояса Bellator
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Непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов высказался о победе над соотечественником Александром Шаблием и защите чемпионского пояса в титульном бою на турнире по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 4, который проходит в ночь с 7 на 8 сентября в американском Сан-Диего.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Усман Нурмагомедов (W) — Александр Шаблий
08 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Александр Шаблий

«Я не верю, что я здесь. Я дрался с одним из лучших легковесов на планете. Я счастлив, но испытываю смешанные чувства. Я готовился крайне напряжённо к этому поединку. Три-четыре месяца подготовки. Я посвящаю эту победу своему дяде – Абдулманапу. Хочу драться в Дубае, дайте мне бой в Дубае», — сказал Усман после боя.

Отметим, что Усман Нурмагомедов защитил чемпионский пояс Bellator в лёгком весе.

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