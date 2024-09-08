Результаты турнира Bellator Champions Series 4 с главным боем Нурмагомедов — Шаблий

В ночь с 7 на 8 сентября в американском Сан-Диего проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 4. В главном бою вечера в основном карде встретились непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов и его соотечественник Александр Шаблий. Бой завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Результаты турнира Bellator Champions Series 4

Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46) и защитил титул чемпиона в лёгком весе.

победил единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46) и защитил титул чемпиона в лёгком весе. Лоренц Ларкин победил Левана Чохели техническим нокаутом (Раунд 1, 1:53) и стал претендентом №1 на бой с чемпионом в полусреднем весе Рамазаном Курамагомедовым.

Аарон Джеффри победил Дугласа Лиму единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Сумико Инаба победила Маккензи Стиллер техническим нокаутом (Раунд 2, 4:25).

Жора Айвазян победил Янси Медейроса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Джордан Ньюман победил Имамшафи Алиева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) Масаюки Кикуири победил Хермана Террадо техническим нокаутом (Раунд 3, 2:54)

Брайс Мередит победил Джонатана Макалолуя удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 3:18).

Джош Хокит победил Шона Роуза болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 1, 4:58).

Эшли Тинер победила Айсию Кортес техническим нокаутом (Раунд 2, 3:11).

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