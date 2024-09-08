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«Бой мне не очень понравился». Нагибин — о поединке Усмана Нурмагомедова

«Бой мне не очень понравился». Нагибин — о поединке Усмана Нурмагомедова
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Тимур Нагибин, боец клуба «Архангел Михаил», высказался о бое за титул чемпиона Bellator между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Усман Нурмагомедов (W) — Александр Шаблий
08 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Александр Шаблий

«Бой был интеллектуальный. Дикой рубки не было, хотя я её ожидал. Верил, что у Саши получится навязать бой в стойке, но почему-то не получилось. Грамотная тактика и грамотный план на бой был со стороны команды Нурмагомедовых.

Я не могу сказать, что это зрелищный поединок. Если откровенно: как фанату поединок мне не очень понравился, но если смотреть как бойцу, то я видел свои там моменты, мне было интересно наблюдать эту шахматную партию», — сказал Нагибин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, бой завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей, благодаря чему он защитил чемпионский пояс в лёгком весе.

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