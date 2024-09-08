Опубликованы судейские записки боя Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий в Bellator

Опубликованы судейские записки главного боя турнира по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 4, который прошёл в ночь с 7 на 8 сентября в американском Сан-Диего. Напомним, в этом поединке встречались непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов и его соотечественник Александр Шаблий. Бой завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Фото: Журналист Скотт Фонтана в соцсетях

Таким образом, Усман Нурмагомедов защитил чемпионский пояс Bellator в лёгком весе.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения PFL. В ноябре 2022 завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив бразильца Патрики Фрейре. До этого боя на счету Усмана было 17 побед и ни одного поражения.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 года выступает в Bellator. Всего на счету Шаблия в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.

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