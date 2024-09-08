Бивол показал тренировку в ринге перед боем с Бетербиевым

33-летний российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории, Дмитрий Бивол показал видео подготовки в ринге к поединку с 39-летним непобеждённым российским и канадским боксёром-профессионалом чеченского происхождения Артуром Бетербиевым.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Бетербиевым и Биволом состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Среди профессионалов Бивол — действующий суперчемпион мира по версии WBA (2019—н. в.), действующий чемпион по версии IBO (2023—н. в.) и бывший регулярный чемпион мира по версии WBA (2017—2019), временный чемпион мира по версии WBA (2016—2017), интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2015—2016) и чемпион США по версии WBC-USNBC (2015—2017) в полутяжёлом весе. Признан боксёром 2022 года по версии журнала The Ring

Среди профессионалов Бетербиев — действующий чемпион мира по версиям IBF (2017—н. в.), WBC (2019—н. в.) и WBO (2022—н. в.) в полутяжёлом весе. Федерация бокса России признала Бетербиева лучшим профессиональным боксёром 2023 года. В рейтинге журнала The Ring, опубликованном 20 января 2024 года, Бетербиев занимал пятую позицию.