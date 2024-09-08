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Стали известны гонорары за турнир Bellator. Нурмагомедов и Ларкин возглавляют список

Стали известны гонорары за турнир Bellator. Нурмагомедов и Ларкин возглавляют список
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В ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (США) прошёл турнир Bellator Champions Series 4. В главном поединке вечера встречались два россиянина — Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. По окончании турнира стало известно, какие гонорары получат бойцы турнира. Возглавили список самых крупных гонораров Усман Нурмагомедов и Лоренц Ларкин.

Леван Чохели за поражение получит $ 41 000, а Лоренц Ларкин — $ 100 000.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Лоренц Ларкин (W) — Леван Чохели
08 сентября 2024, воскресенье. 06:20 МСК
Лоренц Ларкин
Окончено
TKO
Леван Чохели

Александр Шаблий — $ 50 000 за поражение, Усман Нурмагомедов — $ 100 000.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Усман Нурмагомедов (W) — Александр Шаблий
08 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Александр Шаблий

Айсия Кортес получит $ 10 000 за поражение, Эшли Тинер — $ 4000, включая бонус за победу $ 2000.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Айсия Кортес — Эшли Тинер (W)
08 сентября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Айсия Кортес
Окончено
TKO
Эшли Тинер

Шон Роуз — $ 2000. Джош Хокит — $ 26 000, включая бонус в $ 13 000 за победу.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Джош Хокит (W) — Шон Роуз
08 сентября 2024, воскресенье. 03:25 МСК
Джош Хокит
Окончено
SUB
Шон Роуз

Джонатан Макалолуй получит $ 5000, а Брайс Мередит за победу $ 30 000.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Брайс Мередит (W) — Джонатан Макалолуи
08 сентября 2024, воскресенье. 03:45 МСК
Брайс Мередит
Окончено
SUB
Джонатан Макалолуй

Херман Террадо — $ 7500, Масаюки Кикуири — $ 26 000, включая бонус в $ 13 000 за победу.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Херман Террадо — Масаюки Кикуири (W)
08 сентября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Масаюки Кикуири
Окончено
TKO
Херман Террадо

Имамшафи Алиев получит $ 30 000 за поражение, Джордан Ньюман — $ 36 000, включая бонус в $ 18 000 за победу.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Джордан Ньюман (W) — Имамшафи Алиев
08 сентября 2024, воскресенье. 04:40 МСК
Джордан Ньюман
Окончено
UD
Имамшафи Алиев

Янси Медейрос — $ 25 000 за поражение, Жора Айвазян — $ 40 000, включая бонус в $ 20 000 за победу.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Янси Медейрос — Жора Айвазян (W)
08 сентября 2024, воскресенье. 05:05 МСК
Жора Айвазян
Окончено
UD
Янси Медейрос

Маккензи Стиллер — $ 13 000, Сумико Инаба — $ 82 000.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Сумико Инаба (W) — Маккензи Стиллер
08 сентября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Сумико Инаба
Окончено
TKO
Маккензи Стиллер

Дуглас Лима — $ 50 000, Аарон Джеффри — $ 60 000.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Дуглас Лима — Аарон Джеффри (W)
08 сентября 2024, воскресенье. 05:55 МСК
Аарон Джеффри
Окончено
UD
Дуглас Лима
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