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Стали известны гонорары за турнир Bellator. Нурмагомедов и Ларкин возглавляют список

В ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (США) прошёл турнир Bellator Champions Series 4. В главном поединке вечера встречались два россиянина — Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. По окончании турнира стало известно, какие гонорары получат бойцы турнира. Возглавили список самых крупных гонораров Усман Нурмагомедов и Лоренц Ларкин.

Леван Чохели за поражение получит $ 41 000, а Лоренц Ларкин — $ 100 000.

Александр Шаблий — $ 50 000 за поражение, Усман Нурмагомедов — $ 100 000.

Айсия Кортес получит $ 10 000 за поражение, Эшли Тинер — $ 4000, включая бонус за победу $ 2000.

Шон Роуз — $ 2000. Джош Хокит — $ 26 000, включая бонус в $ 13 000 за победу.

Джонатан Макалолуй получит $ 5000, а Брайс Мередит за победу $ 30 000.

Херман Террадо — $ 7500, Масаюки Кикуири — $ 26 000, включая бонус в $ 13 000 за победу.

Имамшафи Алиев получит $ 30 000 за поражение, Джордан Ньюман — $ 36 000, включая бонус в $ 18 000 за победу.

Янси Медейрос — $ 25 000 за поражение, Жора Айвазян — $ 40 000, включая бонус в $ 20 000 за победу.

Маккензи Стиллер — $ 13 000, Сумико Инаба — $ 82 000.

Дуглас Лима — $ 50 000, Аарон Джеффри — $ 60 000.