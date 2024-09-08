Стали известны гонорары за турнир Bellator. Нурмагомедов и Ларкин возглавляют список

В ночь с 7 на 8 сентября в Сан-Диего (США) прошёл турнир Bellator Champions Series 4. В главном поединке вечера встречались два россиянина — Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. По окончании турнира стало известно, какие гонорары получат бойцы турнира. Возглавили список самых крупных гонораров Усман Нурмагомедов и Лоренц Ларкин.
Леван Чохели за поражение получит $ 41 000, а Лоренц Ларкин — $ 100 000.
Александр Шаблий — $ 50 000 за поражение, Усман Нурмагомедов — $ 100 000.
Айсия Кортес получит $ 10 000 за поражение, Эшли Тинер — $ 4000, включая бонус за победу $ 2000.
Шон Роуз — $ 2000. Джош Хокит — $ 26 000, включая бонус в $ 13 000 за победу.
Джонатан Макалолуй получит $ 5000, а Брайс Мередит за победу $ 30 000.
Херман Террадо — $ 7500, Масаюки Кикуири — $ 26 000, включая бонус в $ 13 000 за победу.
Имамшафи Алиев получит $ 30 000 за поражение, Джордан Ньюман — $ 36 000, включая бонус в $ 18 000 за победу.
Янси Медейрос — $ 25 000 за поражение, Жора Айвазян — $ 40 000, включая бонус в $ 20 000 за победу.
Маккензи Стиллер — $ 13 000, Сумико Инаба — $ 82 000.
Дуглас Лима — $ 50 000, Аарон Джеффри — $ 60 000.
- 8 сентября 2024
-
10:53
-
10:16
-
09:33
-
08:34
-
08:26
-
08:12
-
07:56
-
07:49
-
07:43
-
05:31
-
05:22
-
05:11
-
04:58
-
00:33
-
00:26
-
00:08
- 7 сентября 2024
-
23:55
-
23:38
-
23:14
-
23:09
-
22:20
-
21:57
-
21:52
-
21:30
-
21:21
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:12
-
20:01
-
19:35
-
19:31
-
19:03
-
18:45
-
18:18