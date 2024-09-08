«Он может внести своё имя в список величайших бойцов». Хабиб Нурмагомедов о своём брате

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высоко оценил успех своего троюродного брата Усмана на турнире по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 4.

«Сегодня был потрясающий вечер для нас, для всей нашей команды. Усман проделал потрясающую работу. У него был очень хороший и опытный соперник. Усман показал миру, почему он один из лучших в мире и продолжает расти. Ему только что исполнилось 26, и я действительно верю, что его ждёт великое, великое будущее.

Фото: Bellator

Усман уже вошёл в историю, трижды выиграл и защитил свой титул, но можете себе представить, что через пять-шесть лет, если этот парень сохранит концентрацию, он сможет внести своё имя в список величайших бойцов. Это то, во что я верю», — приводит слова Хабиба Bellator.

Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия единогласным решением судей.