«Команда Усмана сделала всё чётко». Курбанов — про бой Нурмагомедова и Шаблия

29-летний российский боксёр-профессионал, выступающий в первой средней и в средней весовых категориях, боксёр RCC Boxing Promotions и экс-претендент на титул чемпиона мира Магомед Курбанов прокомментировал итоги боя между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием на турнире Bellator Champions Series 4.

«Методично, умно, по плану: эта работа стала ключом к победе Усмана. С Шаблием было опасно зарубаться. Он ждал, что Усман будет поагрессивнее, чтобы контратаковать его. Но команда Усмана сработала очень чётко — поэтому победил план на бой. Он выдержал всё, постоянно двигался. Схожий план был у Умара Нурмагомедова в поединке против Кори Сэндхагена. С большим терпением, не торопясь, выполнили работу на 5+», — сказал Курбанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия единогласным решением судей.