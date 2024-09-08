«Это бизнес!» Даниэль Дюбуа уничтожил торт с изображением Энтони Джошуа

27-летний английский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории, Даниэль Дюбуа уничтожил торт с изображением своего ближайшего соперника — Энтони Джошуа.

6 сентября Дюбуа праздновал свой день рождения, и его команда решила подарить ему торт с изображением Джошуа. Даниэль попросил остановить музыку и со словами «Это бизнес!» уничтожил торт одним ударом.

Поединок между Даниэлем и Энтони состоится 21 сентября на стадионе «Уэмбли». Все 90 тыс. билетов были распроданы на шоу, в главном бою которого встретятся британские профессиональные боксёры.

Ранее 55-летний британский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, чаще всего работающий в жанре криминальной комедии, Гай Ричи снял проморолик к боксёрскому поединку между Дюбуа и Энтони.