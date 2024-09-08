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«Мы поднялись очень высоко в этом спорте». Умар Нурмагомедов — об успехе Усмана в Bellator

«Мы поднялись очень высоко в этом спорте». Умар Нурмагомедов — об успехе Усмана в Bellator
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28-летний непобеждённый российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Умар Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях пост в честь победы своего брата Усмана Нурмагомедова над Александром Шаблием на турнире Bellator Champions Series 4.

Фото: Личный архив Умара Нурмагомедова

«Невозможно это объяснить. Мы поднялись очень высоко в этом спорте. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Никто ничего не может, если только не дарует Всевышний. Мы только начали, и наш прайм впереди. Огромная благодарность всем тренерам, спарринг-партнёрам, друзьям, родственникам и всем тем, кто болеет за нас и переживает. В нашей истории есть особенные люди, которые больше всех повлияли на нас и нашу карьеру. Я обязательно о них расскажу», — написал Умар в социальных сетях.

Фото: Личный архив Умара Нурмагомедова

Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия единогласным решением судей.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 4, Сан-Диего, США
Усман Нурмагомедов (W) — Александр Шаблий
08 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Александр Шаблий

Также Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего брата Усмана.

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