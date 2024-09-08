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Чемпион по панкратиону и тренер ММА арестован за избиение земляка — Mash

Чемпион по панкратиону и тренер ММА арестован за избиение земляка — Mash
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Чемпион по панкратиону и тренер ММА из Таджикистана Эраджа Мискиншоев до полусмерти избил земляка в Москве. Мискиншоев был арестован до 3 ноября, сообщает издание Mash.

Эраджа вместе со своим знакомым прогуливался по Рязанскому проспекту. В ходе прогулки у них завязался конфликт с гражданином Таджикистана, после чего Мискиншоев и его друг набросились на прохожего, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, гематомы и переломы костей, говорится в сообщении источника.

«Бойцов задержали оперативники, завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Адвокат ходатайствовал, чтобы Мискиншоеву назначили домашний арест, так как есть родственники, которые могут присмотреть за ним. Суд заключил его под стражу до 3 ноября. За массовую драку Мискиншоеву может грозить от трёх до 12 лет тюрьмы», — говорится в сообщении источника.

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