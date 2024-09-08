Стала известна потенциальная дата возвращения Дуэйна Джонсона на ринг

52-летний американский легендарный рестлер и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон может вернуться на ринг World Wrestling Entertainment в ближайшие пару месяцев, сообщает портал PWNews.

Как стало известно, в ближайшее время график Скалы освободится и он вернётся в эфир шоу WWE.

Напомним, своё последнее появление Джонсон совершил на главном мероприятии компании — WrestleMania. Это была юбилейная, 40-я, WrestleMania, в главном бою первого вечера которой Дуэйн вместе со своим племянником Романом Рейнсом противостоял команде в лице звёзд федерации — Коди Роудса и Сета Роллинса.

Его отец Рокки Джонсон и дед по материнской линии Питер Майвиа были рестлерами, и в 1996 году он заключил контракт с World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE).