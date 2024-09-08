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Стало известно, с кем Абусупьян Магомедов проведёт следующий бой на UFC 308

Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов проведёт следующий бой с бразильским бойцом Брунно Феррейрой на турнире UFC 308, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото: Телеграм-канал UFC Eurasia

Напомним, в последнем поединке, который прогёл на турнире UFC Fight Night 241 в Лас-Вегасе (США), Абусупьян разделил октагон с представителем Бразилии Варлеем Алвесом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей (30-26). В общей сложности на счету Магомедова в смешанных единоборствах стало 26 побед, шесть поражений и одна ничья.

Брунно Феррейра, в свою очередь, имеет на своём счету 11 побед и одно поражение.

Ранее Абусупьян Магомедов высказался о предстоящем поединке между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.