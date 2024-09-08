Умар Нурмагомедов — о брате Хабибе: мало кто может делать то, что делает он для близких

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Умар Нурмагомедов рассказал, какую сильную поддержку оказывает член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов для своих близких родственником и друзей.

«Мало кто может делать то, что делает Хабиб для своих близких. Он очень много жертв [принёс] ради нас, братишек. Пусть Аллах будет тобой доволен, Старший», — написал Умар Нурмагомедов в социальных сетях.

В настоящий момент Умару 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил представителя США Кори Сэндхагена.