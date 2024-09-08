«Ты меня ненавидишь, хотя даже не знаком со мной». Иман Хелиф обратилась к Илону Маску

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг на Играх в Париже, обратилась к известному миллиардеру Илону Маску.

«Ты меня ненавидишь, хотя даже не знаком со мной. Не понимаю, почему ты вёл эту [дискредитирующую] компанию против меня. Ты был несправедлив ко мне, к моей семье, к моей матери. В течение всего этого времени моя мама каждый день ходила в больницу [из-за стресса]. Не понимаю, почему мир ведёт себя так в наши дни. Но я преодолела этот этап. Надеюсь стать ещё сильнее в будущем и вернуться с ещё большей мотивацией», — приводит слова Иман Хелиф портал RMC Sport.

Напомним, в финале Олимпиады-2024 Иман победила представительницу Китая Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Примечательно, что на Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как боксёрша из Италии Анджела Карини на стадии 1/8 финала отказалась продолжать поединок с Хелиф. Бой закончился через 46 секунд после старта. Карини покинула ринг в слезах.