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Арман Царукян: боя с Исламом Махачевым в этом году не будет. Это информация от UFC

Арман Царукян: боя с Исламом Махачевым в этом году не будет. Это информация от UFC
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Топовый армянский боец UFC Арман Царукян сообщил, что он был в курсе, что его бой с Исламом Махачевым не состоится в этом году. Также ахалкалакец по-прежнему готов подраться за временный титул UFC в лёгком весе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «Red Corner MMA».

Ислам Махачев не приступил к тренировкам. И [Хавьер] Мендес считает, что если этот бой будет, то он состоится в 2025 году.
— Я это знал. Мне уже донесли информацию, что у меня не будет поединка в этом году. Так что он будет в начале следующего года.

Это была информация от UFC или какие-то другие инсайды?
— Это информация от UFC. Но в нашем спорте может поменяться всё быстро. Из-за этого я держу себя в форме, тренируюсь.

Я правильно понимаю, что ты рассматриваешь вариант боя с другим соперником, если он будет титульным?
— Да, конечно. Мне не принципиально подраться с Исламом. Мне принципиально просто стать чемпионом в этот момент.

— Если это будет не Ислам, то как ты считаешь, кто из легковесов заслуживает подраться за временный титул в бою с тобой?
— За временный пояс может подраться любой боец из топ-5. Хукер, Чендлер, Оливейра, Гэтжи, Порье могут подраться за временный титул. Они не достойны драться за него, поскольку почти все они идут после поражений.

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