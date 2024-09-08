Хорхе Масвидаль: когда я нокаутирую Леона Эдвардса, UFC дадут мне титульный шанс

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе кубинец Хорхе Масвидаль рассчитывает вернуться в UFC, нокаутировать экс-чемпиона UFC в категории до 77 кг англичанина Леона Эдвардса и получить титульный шанс.

«Дайте мне грёбаного Леона Эдвардса. Давай сделаем это. У нас с ним есть общая история. UFC уже подняли шумиху вокруг нас. Наш счёт в противостоянии 1:0 в мою пользу. О чём мы говорим? Давай подерёмся в конце этого года или в следующем. Когда я нокаутирую этого парня, тогда UFC дадут мне титульный шанс», — сказал Хорхе в интервью порталу ESPN.

За время карьеры Масвидаль принял участие в 52 боях, одержав 35 побед (16 нокаутом) и потерпев 17 поражений. В последнем поединке по правилам ММА он встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и проиграл ему единогласным решением судей. После этого он заявил, что завершит карьеру бойца.