Хабиб Нурмагомедов: раньше лучшим в 70 кг был я, сейчас Махачев, а следующим будет Усман

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат и действующий обладатель титула Bellator в лёгком дивизионе Усман Нурмагомедов станет следующим лучшим бойцом в категории до 70 кг после того, как чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев завершит карьеру.

«Усман сейчас один из лучших легковесов в мире. Раньше лучшим бойцом в лёгком дивизионе был я, сейчас Ислам Махачев, а следующим будет Усман. Это наша династия. Многие люди не понимают, почему так происходит. Но мы просто много работаем, верим в Аллаха и верим в себя», — приводит слова Хабиба портал Middle Easy.

Напомним, сегодня на турнире Bellator Championship Series в Сан-Диего Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия единогласным решением судей по итогу пяти раундов.