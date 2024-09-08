Валентина Шевченко: если бы не ошибка судьи в реванше с Грассо, то я бы победила

Экс-чемпионка UFC в минимальном весе (до 57 кг) представительница Киргизии Валентина Шевченко считает, что она победила действующую обладательницу титула UFC в категории до 57 кг мексиканку Алексу Грассо в реванше.

«Вы знаете, почему мы говорим о третьем поединке? Всё из-за второго боя. Все видели, все знают и все были очень удивлены ошибкой судьи. Если бы не она, то вы бы увидели мою победу. Я сделал достаточно для победы. И забрал три раунда из пяти. Все мои действия в том поединке работали против неё, моя стратегия сработала», — приводит слова Шевченко портал MMA Fighting.

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. Реванш между девушками состоялся в сентябре 2023 года, но завершился ничьей раздельным решением судей.