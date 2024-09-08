Белал Мухаммад не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад заявил, что не заинтересован в поединке с известным ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.

«Не думаю, что он будет хорошо выглядеть в 77 кг. Этот чувак сейчас выглядит так, словно он принимает кокаин. Если он побьёт Майкла, то я бы даже не позволил ему подраться со мной, хотя есть парни, которые добиваются этого. Этого бы не произошло бы, поскольку есть парни, которые действительно вкладывают в свою карьеру много сил. Хотя, честно говоря, мне хотелось бы дать Конору пощёчину.

Так что если руководство решит дать ему титульник в 77 кг со мной, то мне придётся сидеть и ждать его два года. Этого не будет. Надеюсь он встретится с Чендлером, поскольку мне искренне жаль Майкла. Он слишком долго ждёт этого. Хотя, как мне кажется, этот бой не состоится.

Конор сейчас потерял своё преимущество в трэш-токе. В последних боях с Порье это выглядело так: «Братан, что за… это реально Конор?!» Он похож на тень самого себя. Было бы забавно поставить его в неловкое положение во время пресс-конференции», — приводит слова Белала портал MMA Fighting.