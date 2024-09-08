Боец UFC Шон Брэди: хочу подраться с Колби Ковингтоном. Я превращу его в тряпичную куклу

Топовый американский боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Шон Брэди заявил, что заинтересован провести следующий бой либо против непобеждённого ирландца Иана Гарри, либо против экс-претендента на титул UFC в категории до 77 кг Колби Ковингтона.

«Мне хотелось бы подраться с Ианом — он перспективный боец. Я немного старше, но хочу остаться здесь надолго. Он непобедим и пользуется популярностью. Ранее Иан сам сказал, что не будет драться с парнями, которые занимают находятся ниже его в рейтинге. Однако во вторник, когда рейтинги обновляться, то я стану шестым и буду выше его. Возможно, я дам согласие на бой с ним.

У меня также есть желание подраться с Колби [Ковингтоном]. Он самый лёгкий соперник в дивизионе. Я превращу его в тряпичную куклу», — приводит слова Шона портал MMA Mania.