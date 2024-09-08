Дана Уайт ответил, будет ли Деметриус Джонсон включён в Зал славы UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил, будет ли бывший обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон включён в Зал славы UFC.

«Да, я не был в курсе, что он собирается уходить. Деметриус молодец, у него была невероятная карьера. У меня с ним никогда не был проблем. Будет ли он включён в Зал славы UFC? Да, безусловно», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.

На счету Деметриуса 11 успешных титульных защит подряд в UFC. Свой титул он уступил в поединке с олимпийским чемпионом Генри Сехудо раздельным решением судей после пяти раундов. Их бой получил статус «Лучший бой вечера». В октябре 2018 года UFC и The One обменялись своими звёздными бойцами. UFC отдал Джонсона и получил Бена Аскрена.