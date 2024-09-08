О'Мэлли: будет здорово выйти в октагон и потушить свет в голове Мераба. Все будут удивлены

Действующий чемпионского обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли высказался о предстоящем поединке с топовым грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили.

«Я слышал, как многие эксперты и фанаты говорили, что бой с Мерабом является для меня самым сложным в дивизионе. Не согласен. Будет здорово выйти в октагон и потушить свет в его голове. Это хорошее чувство. Люди будут очень удивлены, когда я сделаю это. Не думаю, что будет так много бойцов, которые станут бросать мне вызовы после этого боя. Если они и будут делать это, то неохотно. Как только я сделаю то, что собираюсь совершить с Мерабом, люди поймут, что я действительно так хорошо, как говорю», — сказал Шон в интервью пресс-службе UFC.