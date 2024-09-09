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Шон О'Мэлли: Алджо надеется, что я нокаутирую Мераба. Они не такие уж и хорошие друзья

Шон О'Мэлли: Алджо надеется, что я нокаутирую Мераба. Они не такие уж и хорошие друзья
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли считает, что экс-чемпион UFC в категории до 61 кг его соотечественник Алджамейн Стерлинг надеется, что топовый грузинский боец UFC Мераб Двалишвили проиграет ему в предстоящем поединке.

«Алджо, вероятно, надеется, что я нокаутирую Мераба. Это позволило бы ему выглядеть лучше. Мне просто интересно узнать, был ли рад Мераб тому, что я нокаутировал Алджо. Если бы этого не произошло, то он всё ещё бы ждал свой титульный шанс. У меня есть теория, что они, вероятно, не такие уж и хорошие друзья», — приводит слова Шона портал TMZ.

Напомним, поединок между Шоном и Мерабом станет главным на турнире UFC 306, который состоится утром 15 сентября по московскому времени.

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