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Хабиб Нурмагомедов — о победе Усмана: наше выступление само за себя говорит

Хабиб Нурмагомедов — о победе Усмана: наше выступление само за себя говорит
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт победы своего брата и действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова в бою с топовым бойцом Bellator Александром Шаблием.

«Я думаю тут добавить нечего, наше выступление само за себя говорит, готовились долго и усердно. Усман провёл очень грамотный бой, видно что растёт с каждым годом и с каждым боем. Спасибо всем, кто переживал и болел, мы всей командой это чувствуем и видим. Мы, в свою очередь, стараемся оправдать ожидания всех тех, кому мы близки по духу и менталитету, а если кто огорчился нашей победой, то извиняемся. Таков уж это спорт — один выигрывает, а другой проигрывает. Как говорил нам мой Отец: сохраняя прежние качества — двигаемся дальше», — написал на своей странице в социальных сетях Хабиб.

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