Ислам Омаров победил Курбана Тайгибова и стал победителем Гран-при АСА в полулёгком весе

Российский непобеждённый боец ACA Ислам Омаров победил соотечественника Курбана Тайгибова удушающим приёмом во втором раунде. Таким образом, он стал победителем Гран-при АСА в полулёгком весе. Их поединок возглавил турнир АСА 179, который состоялся в Краснодаре.

Напомним, Исламу Омарову 27 лет. В своём рекорде он имеет 13 побед, из которых восемь были добыты досрочно. Омаров дебютировал в профессионалах в 2016 году на турнире GEFC AZFC MMA Fighting Series 3. Тогда он победил представителя Азербайджана Нарбаллу Атакишиева удушающим приёмом (гильотиной) на первой минуте первого раунда.

Кроме того, Ислам является двукратным чемпионом Европы по смешанным единоборствам (2017, 2018). В АСА Омаров начал выступать в 2020 году.