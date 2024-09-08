Результаты турнира АСА 179

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Сегодня, 8 сентября, в Краснодаре состоялся турнир АСА 179, в главном событии которого состоялся финал Гран-при в полулёгком весе между Исламом Омаровым и Курбаном Тайгибовым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Ислам Омаров победил Курбана Тайгибова удушающим приёмом (Раунд 2, 1:40) и стал победителем гран-при, а также защитил титул в полулегком весе;

Фелипе Фроес победил Алексея Полпудникова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28);

Тимур Валиев победил Махарбека Каргинова раздельным решением (29-28, 30-27, 29-28, ,28-29, 28-29);

Пуйа Рахмани победил Салимгерея Расулова удушающим приёмом (Раунд 1, 2:32);

Андрей Кошкин победил Георгия Кичигина единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26, 30-27, 30-27);

Рамазан Кишев победил Лом-Али Нальгиева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Евгений Егембердиев победил Эльхана Мусаева техническим нокаутом (Раунд 1, 1:18);

Денис Магер победил Ивана Соловьёва техническим нокаутом (Раунд 2, 2:55);

Альберт Гуков победил Херберта Батисту единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Андерсон Гонсалвес победил Ивана Богданова нокаутом (Раунд 1, 0:51);

Абдул-Рахман Темиров победил Хакрана Диаса техническим нокаутом (Раунд 2, 1:19);

Гаджимурад Магомедов победил Байзета Хатхоху единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Луис Лаурентино победил Нашхо Галаева единогласным решением (29-27, 29-27, 28-28 Лаурентино, 28-28 Лаурентино, 29-27);

Мурад Магомедов победил Айка Казаряна единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27);

Никабагама Никабагамаев победил Джамбулата Селимханова болевым приёмом на руку (Раунд 2, 4:35);

Манас Темирбеков победил Мухамеда Аушева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28);

Альберт Мисиков победил Майкона Силвана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Мхитар Барсегян победил Ахмеда Хамзаева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Мурад Хасаев победил Шадида Абдурзакова единогласным решением (28-28 Хасаев, 28-28 Хасаев, 29-28, 29-28, 29-28).