Результаты турнира АСА 179

Сегодня, 8 сентября, в Краснодаре состоялся турнир АСА 179, в главном событии которого состоялся финал Гран-при в полулёгком весе между Исламом Омаровым и Курбаном Тайгибовым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.
Ислам Омаров победил Курбана Тайгибова удушающим приёмом (Раунд 2, 1:40) и стал победителем гран-при, а также защитил титул в полулегком весе;
Фелипе Фроес победил Алексея Полпудникова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28);
Тимур Валиев победил Махарбека Каргинова раздельным решением (29-28, 30-27, 29-28, ,28-29, 28-29);
Пуйа Рахмани победил Салимгерея Расулова удушающим приёмом (Раунд 1, 2:32);
Андрей Кошкин победил Георгия Кичигина единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26, 30-27, 30-27);
Рамазан Кишев победил Лом-Али Нальгиева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Евгений Егембердиев победил Эльхана Мусаева техническим нокаутом (Раунд 1, 1:18);
Денис Магер победил Ивана Соловьёва техническим нокаутом (Раунд 2, 2:55);
Альберт Гуков победил Херберта Батисту единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Андерсон Гонсалвес победил Ивана Богданова нокаутом (Раунд 1, 0:51);
Абдул-Рахман Темиров победил Хакрана Диаса техническим нокаутом (Раунд 2, 1:19);
Гаджимурад Магомедов победил Байзета Хатхоху единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Луис Лаурентино победил Нашхо Галаева единогласным решением (29-27, 29-27, 28-28 Лаурентино, 28-28 Лаурентино, 29-27);
Мурад Магомедов победил Айка Казаряна единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27);
Никабагама Никабагамаев победил Джамбулата Селимханова болевым приёмом на руку (Раунд 2, 4:35);
Манас Темирбеков победил Мухамеда Аушева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28);
Альберт Мисиков победил Майкона Силвана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Мхитар Барсегян победил Ахмеда Хамзаева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);
Мурад Хасаев победил Шадида Абдурзакова единогласным решением (28-28 Хасаев, 28-28 Хасаев, 29-28, 29-28, 29-28).