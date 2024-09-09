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Роберт Уиттакер: у меня нет сомнений, что одержу победу над Чимаевым

Роберт Уиттакер: у меня нет сомнений, что одержу победу над Чимаевым
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Австралийский профессиональный боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер ответил на вопрос о том, есть ли дополнительное давление в его бою с непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым из-за ситуации с титульным боем.

«Я одержу победу над Чимаевым, буду драться за пояс. Вот и всё. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», — приводит слова Уиттакера австралийское СМИ Submission Radio.

Напомним, Уиттакер проведёт следующий бой с Чимаевым на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым.
Чимаев занимает 12-е место в среднем весе рейтинга UFC, Уиттакер — на третьей позиции.

В октябре 2019-го Уиттакер лишился пояса, проиграв досрочно во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. В настоящий момент австралиец идёт на серии из двух побед.

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