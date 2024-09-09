Бивол сравнил Артура Бетербиева и Сауля Альвареса

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол, рассуждая о предстоящем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым, сравнил его с бывшим соперником мексиканцем Саулем Альваресом.

«Это два абсолютно разных бойца. Артур больше, у него сильнее удар, техника другая. В бою с Каллумом Смитом он выступил хорошо. Он показал, что у него по-прежнему есть удар, есть прессинг и уверенность в себе. Как пройдёт бой, узнаем только в ринге. Ничего личного», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.