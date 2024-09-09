«Ты украл титул притворствами». Евлоев обратился к Стерлингу после его слов о Яне

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о бывшем оппоненте россиянине Петре Яна, при этом в очередной раз раскритиковав своего предстоящего соперника Мовсара Евлоева.

«Когда у меня не назначен бой с Яном, мне он нравится. И он, без сомнений, нравится мне больше, чем Мовсар», — написал Стерлинг в социальных сетях.

«Ты украл его титул притворствами», — ответил Евлоев.

Напомним, Стерлинг завоевал титул в марте 2021 года, отобрав его у Яна, нанёсшего запрещённый удар коленом. Реванш состоялся в апреле 2022-го, а на этот раз Стерлинг победил раздельным судейским решением.

Ранее Евлоев заявил, что поединок со Стерлингом не дойдёт до решения судей.