Сауль Альварес показал, как готовится к поединку с Берлангой

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий объединённый чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес опубликовал видео с подготовки к поединку с пуэрториканцем Эдгаром Берлангой, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Саулю Альваресу 34 года. Мексиканец начал выступать во втором среднем весе в 2018 году, в 2020-м окончательно перебрался в дивизион. В декабре 2021 года Альварес стал абсолютным чемпионом, досрочно остановив американца Калеба Планта, после чего провёл четыре защиты.

Эдгару Берланге 27 лет. Пуэрториканец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, имеет в своём активе победы над экс-претендентами на мировые титулы. Всего на его счету 22 победы (17 – нокаутом) и ни одного поражения.